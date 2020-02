Elisabetta Canalis come mamma l’ha fatta: si spoglia in finestra [FOTO] (Di domenica 2 febbraio 2020) Raffinata, selvaggia e più sexy del solito, Elisabetta Canalis ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente infiammato il web. Completamente nuda nella camera di un hotel con vista su Tokyo, la showgirl ha condiviso con i suoi 2,5 milioni di followers uno scatto in bianco e nero pazzesco. Le luci notturne della città, una FOTOgrafia in bianco e nero e il corpo perfetto di Elisabetta Canalis, spogliato d’ogni abito, hanno mandato in tilt il web. Elisabetta posa nuda di fronte all’incredibile vetrata della stanza e sfoggia un corpo sensuale e femminile come pochi altri. Capelli raccolti nella mano, schiena scoperta e un gioco vedo-non vedo davvero erotico. Il lato B nudo e il seno appena coperto sono pazzeschi. Meravigliosa Elisabetta! L'articolo Elisabetta Canalis come mamma l’ha fatta: si spoglia in finestra FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

