Effetto Brexit, Johnson pronto alla rottura commerciale con l’Ue (Di domenica 2 febbraio 2020) Brexit, scontro tra Johnson e l’Unione europea sugli accordi commerciali. Le parti hanno undici mesi per trovare un accordo condiviso. Festeggiata (non proprio in grande stile) la Brexit, per Johnson è già arrivato il momento di fare i conti con le possibili conseguenze dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. E il primo nodo da risolvere dovrebbe essere quello legato agli accordi commerciali tra Londra e gli Stati membri dell’Ue. Caso Brexit, scontro tra Johnson e l’Unione europea Il primo confronto va in scena già nella giornata del 3 febbraio, con Boris Johnson che incontra gli ambasciatori europei per fare il punto sulle condizioni dei rapporti tra Londra e Bruxelles. Il fautore della Brexit fissa i suoi paletti in attesa del rilancio dell’Unione europea. È facile prevedere lo scontro iniziale anche duro tra le parti, nella ... newsmondo

