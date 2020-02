Ecco tutti gli uomini che hanno lanciato la sfida a Trump (Di domenica 2 febbraio 2020) Le primarie democratiche, almeno da un punto di vista mediatico, sono iniziate alla fine del 2018, con la candidatura della senatrice Elizabeth Warren, che ha provato a giocare d’anticipo. La Warren è stata la prima figura di peso ad ufficializzare la discesa in campo. Oggi, a distanza di un anno, scatta l’ora X: gli elettori e i simpatizzanti degli asinelli cominceranno a recarsi alle urne per eleggere lo sfidante di Donald Trump. Si parte dall’Iowa, uno degli swing State, ossia una di quelle realtà elettorali in grado di non cristallizzarsi nel corso della storia sulle posizioni di questo o di quel partito. In Iowa, che alla presidenziali assegna sei grandi elettori, i cittadini hanno premiato prima Barack Obama e poi proprio il tycoon. Non c’è una vera e propria tradizione monocromatica e monopartitica, dunque. Da questo primo appuntamento può emergere uno ... it.insideover

