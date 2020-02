Doppietta azzurra nel SuperG di Sochi. Federica Brignone e Sofia Goggia che spettacolo! (Di domenica 2 febbraio 2020) Federica Brignone e Sofia Goggia regalano ancora una volta spettacolo nel SuperGigante femminile andato finalmente in scena sulla pista Rosa Khutor di Sochi, dopo quattro giorni di continue cancellazioni fra prove ufficiali e discesa. Le due azzurre hanno confermato di trovarsi a meraviglia sul tracciato molto tecnico disegnato dall’allenatore di Tina Weirather, disegnando traiettorie sconosciute alle avversarie e mettendo in pista una grinta e voglia di vincere che hanno fatto la differenza. Brignone, splendida nell’interpretare le linee, si è ripresa con gli interessi ciò che la caduta nel SuperGigante di Bansko le aveva tolto, Goggia ha messo da parte le paure della scivolata nella discesa bulgara che le aveva lasciato qualche strascico fisico.Il risultato è stato una fantastica Doppietta con soli 20 centesimi di differenza (la quarta stagionale per ... huffingtonpost

