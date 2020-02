Dopo le botte all’ospizio, ora chiedono il patteggiamento. Inchiesta partita da Uboldo (Di domenica 2 febbraio 2020) Due dei quattro operatori socio assistenziali accusati di maltrattamenti nella casa di riposo di Besana Brianza diretta dall’ex sindaco di Uboldo, Lorenzo Guzzetti, che li aveva denunciati, hanno chiesto di patteggiare la pena Dopo avere risarcito le vittime. A voler concordare la pena sono due donne, una nel frattempo è andata in pensione e l’altra sta seguendo un percorso psicologico di recupero, mentre i due coimputati minori non hanno presentato richieste di riti alternativi. Tutti sono chiamati a presentarsi il 23 aprile per l’udienza preliminare al Tribunale di Monza, dove il giudice valuterà se i patteggiamenti richiesti sono da ritenersi congrui e se rinviare a giudizio i restanti accusati che, in questo caso, dovranno affrontare un processo. su Il Notiziario. ilnotiziario

