Domenica Live, scontro tra Floriana Secondi e Paola Caruso (Di domenica 2 febbraio 2020) Fuoco e fiamme a Domenica Live tra Floriana Secondi, ex vincitrice della terza edizione del Grande Fratello e Paola Caruso, la showgirl e opinionista, spesso ospite dalla D’Urso. Nonostante la distanza fisica (la prima era in studio e la seconda in collegamento) non è mancato lo scontro. Domenica Live: Lite tra Paola Caruso e Floriana Secondi Tutto inizia quando dalla D’Urso si collega Paola Caruso con Daniele Pompili, l’ex di Floriana Secondi che in passato aveva pubblicato false notizie di foto porno scattate con la donna. Floriana, ribadendo di essere fidanzata, attacca la showgirl: “ho le prove che ti sei messa d’accordo con Daniele per la litigata falsa davanti alla Tv. Io so tante cose su di te, da tanto: se tu mi dai della bugiarda, sarò costretta a dirle“. Poi un video, trasmesso negli studi, mostra la presunta aggressività della Caruso e ... notizie

matteosalvinimi : Buona domenica Amici! Un processo al giorno non mi toglie il buon umore (e il vostro affetto) di torno?? ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - nico962 : @Liz_Gambino Ma Nina Moric che dice che non si è mai fatta del male da sola, si è dimenticata come la sua amica Dur… -