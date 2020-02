Domenica Live, Gerardina Trovato: sono sotto sfratto (Di domenica 2 febbraio 2020) Brutta situazione quella che sta passando la cantautrice italiana Gerardina Trovato, conosciuta per aver partecipato a vari Festival di Sanremo ma anche per la brutta piega che ha preso la sua vita a causa di una nevrosi ossessiva depressiva. Gerardina Trovato: sono sotto sfratto Ospite a Domenica Live, la cantante si è raccontata davanti a Barbara D’orso e a migliaia di telespettatori. La situazione in cui si trova è difficile: la donna non ha più soldi, vive con gli 80 euro della Caritas e gli aiuti del paese in cui è tornata a vivere. Così si racconta: “sono sotto sfratto; è finito il bonifico che aveva fatto Caterina Caselli: ha pagato sei mesi arretrati di affitto, la luce, che è collegata con l’acqua, debiti. L’ho chiamata quando mia madre mi ha detto: ammazzati“. E continua: “Il suo bonifico mi è arrivato in 24 ore. Non è mia mamma, non è più ... notizie

matteosalvinimi : Buona domenica Amici! Un processo al giorno non mi toglie il buon umore (e il vostro affetto) di torno?? ?? LIVE ??… - matteosalvinimi : Buona domenica in famiglia e buon voto anche dalle mucche nostre amiche!!?? ?? LIVE ?? - marinogorsini : RT @matteosalvinimi: Buona domenica Amici! Un processo al giorno non mi toglie il buon umore (e il vostro affetto) di torno?? ?? LIVE ?? http… -