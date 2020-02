Domenica Live, Gerardina Trovato: “Ho ricevuto lo sfratto” (Di domenica 2 febbraio 2020) Gerardina Trovato, dopo essere stata ospite di Live non è la D’Urso raccontando la sua storia terribile, fatta di indigenza e maltrattamenti, che lei riferisce, da parte della madre: “Quando mia madre mi ha buttato fuori di casa e mi ha detto ammazzati ho chiamato alle 3 di notte Caterina Caselli, che era in america, e lei mi ha aiutato.” Gerardina Trovato vive grazie agli 80 euro mensili della Caritas e l’aiuto deli abitanti del paese dove vive Portopalo di Capopassero: “Qui tutti mi vogliono bene e io voglio bene a tutti”. A proposito della mamma, Gerardina Trovato dice: “Vuole essere protagonista sia nei miei successi sia nelle disgrazie. Mi ha augurato di morire ammazzata.” “Mia madre ha provato a farmi interdire, dicendo che ho sperperato in droga, feste e incapacità di gestire il patrimonio. Non mi sono mai drogata, anzi era ... tvzap.kataweb

