Domenica In – Ventunesima puntata del 2 febbraio 2020 – Iva Zanicchi, Vanessa Incontrada, Arisa, Peppino Di Capri tra gli ospiti. (Di domenica 2 febbraio 2020) Domenica In, edizione 2019/2020. Mara Venier è tornata nel suo salotto della Domenica pomeriggio, dopo gli ottimi ascolti della scorsa edizione che ne ha visto il suo ritorno al timone. Una lunga cavalcata anche questa stagione, da settembre sino a fine maggio, tutte le domeniche. Tanti ingredienti collaudati, preparati ogni volta in modo diverso per … L'articolo Domenica In – Ventunesima puntata del 2 febbraio 2020 – Iva Zanicchi, Vanessa Incontrada, Arisa, Peppino Di Capri tra gli ospiti. unduetre

vesuvianonews : Interessanti scontri in questo week end calcistico. Trattiamo la giornata odierna inserendo due partite estere e do… - ScafatiBasket69 : ???? Il parquet del PalaMangano potrebbe essere il teatro della quarta vittoria consecutiva della GIVOVA, che domenic… - marcoluci1 : RT @tvblogit: Domenica in e gli ospiti della ventunesima puntata (Anteprima Blogo) -