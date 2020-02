Domenica in, malore in diretta per Mara Venier: "Mi sento svenire". Arriva il medico ma lei non si ferma (Di domenica 2 febbraio 2020) Mara Venier ha avuto un malore durante la diretta di Domenica In, su Rai Uno. La conduttrice lo ha confessato durante l'intervista a Gianluca Grignani: "Qui fa troppo caldo anche se poi c'è l'aria condizionata. Prima stavo per svenire, lo posso dire adesso che è tutto passato. E' Arrivato il medico liberoquotidiano

