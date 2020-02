Domenica In, malore dietro le quinte per Mara Venier: “Mi sentivo svenire, è arrivato il medico” (Di domenica 2 febbraio 2020) La puntata di 'Domenica In', trasmessa il 2 febbraio, si è rivelata più complessa del previsto per Mara Venier. La conduttrice ha fatto i conti con i sintomi dell'influenza. Non solo si è ritrovata a intervistare i suoi ospiti con un filo di voce, ma a un certo punto ha avuto anche un lieve malore. Il medico è intervenuto e la zia Mara si è subito ripresa. fanpage

