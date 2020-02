Domenica In, la Incontrada si confessa: “Ho bisogno di vivere la mia famiglia” (Di domenica 2 febbraio 2020) La nuova puntata di Domenica In ha visto molti grandi ospiti che si sono succeduti davanti alle telecamere. Come al solito, Mara Venier fa centro e porta in studio un grande show, ricco di emozioni e di colpi di scena. Uno dei nomi più attesi di oggi è stato, senza dubbio, quello di Vanessa Incontrada. Splendida come sempre, radiosa nel suo sorriso, l’attrice ha fatto il suo ingresso in studio accolta da un caloroso applauso. È appena tornata da due settimane trascorse in vacanza con la sua famiglia, alle Maldive. Ed è stato questo lo spunto per partire con l’intervista e parlare delle difficoltà incontrate sulla sua strada, nel dover rimanere lontana da casa per molto tempo per lavoro. “Quando torno a casa dopo le riprese di un film, ho bisogno di un po’ di tempo per riappropriarmi dei miei odori, dei miei sapori” – ha rivelato Vanessa Incontrada ... dilei

exodusdragons : Domenica In: ospiti Vanessa Incontrada, Arisa e Andrea Vianello, oggi su Rai1 - UnDueTreBlog : Domenica In – Ventunesima puntata del 2 febbraio 2020 – Iva Zanicchi, Vanessa Incontrada, Arisa, Peppino Di Capri t… - MontiFrancy82 : A #domenicain ospiti @ivazanicchi @ARISA_OFFICIAL #PeppinoDiCapri @VaneIncontrada @grignanipage @andreavianel… -