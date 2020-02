Domenica In, la battuta razzista di Iva Zanicchi: “Se vedo un cinese me la do a gambe” (Di domenica 2 febbraio 2020) Lunga e divertente intervista di Iva Zanichi, che ha da poco compiuto 80 anni e promuove il suo libro da Mara Venier a Domenica In. Peccato per la battuta, razzista e inopportuna, verso il popolo cinese che in questi giorni fronteggia l’emergenza del coronavirus. “Io quando vedo un cinese sorrido ma me la do a gambe”. Decisamente imbarazzante. #DomenicaIn pic.twitter.com/KGhIEsToR6 — giovanni mercadante (@giuvannuzzo) February 2, 2020 “Io se vedo un cinese saluto e me la do a gambe” dice Iva Zanicchi, e Mara Venier ride. Più tardi, forse avvisata dagli autori delle critiche arrivate sui social per l’infelice uscita, è la stessa Mara Venier a invitare Iva a smentire ciò che ha detto, e la Zanicchi cerca di mettere una “pezza”, non riusciendo del tutto: “Ma no, io scherzavo, alloggio in un albergo a via Cavour, lo stesso dove erano i due contagiati, ... tvzap.kataweb

