Domenica 2 Febbraio sui canali Sky Cinema HD (Di domenica 2 febbraio 2020) Bad Teacher - Una cattiva maestra Una maliziosa Cameron Diaz in una commedia con Justin Timberlake. Lasciata dal fidanzato prima delle nozze, un'insegnante corteggia l'ambito supplente di matematica.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Cafarnao - Caos e miracoliPremio della Giuria a Cannes per la struggente pellicola di Nadine Labaki. Beirut: il piccolo Zain, stufo di una vita priva di dignita', fa causa ai suoi genitori per averlo messo al mondo... digital-news

raffaellapaita : Ci siamo! Sabato 1 e domenica 2 Febbraio Assemblea Nazionale di @ItaliaViva. Le idee per il #BuonGoverno.… - virginiaraggi : Domenica 16 febbraio consiglio a tutti i romani di staccare la corrente ai campanelli. @matteosalvinimi potrebbe ci… - TgrVeneto : #Venezia, tutto pronto per il '#BombaDay' di domenica #2febbraio. Da giorni la popolazione viene informata. Treni,… -