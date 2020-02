Djokovic e l’emozionante a dedica a Kobe Bryant: “State vicino alle persone che amate” (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo la vittoria nella finale dell'Australian Open contro Thiem, Novak Djokovic ha riservato una parte del suo discorso agli incendi in Australia e alla scomparsa di Kobe Bryant: "Lui era un mentore per me. State vicino alle vostre famiglie, state vicino alle persone che vi vogliono bene. Sono le cose più importanti della vita". fanpage

