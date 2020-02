Divorzio Johnny Depp - Amber Heard, registrazioni choc: "Sono spaventato a morte" - (Di domenica 2 febbraio 2020) Novella Toloni Il Daily Mail ha pubblicato alcune registrazioni tra i due attori dove l’attrice conferma di aver colpito Depp e che tra i due ci sarebbe stato un rapporto malato fatto di violenze fisiche e psicologiche Colpo di scena nel Divorzio tra i divi di Hollywood Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. Dopo le accuse e le smentite degli ultimi mesi, le registrazioni choc pubblicate dal Daily Mail sul suo portale farebbero finalmente chiarezza sul difficile rapporto tra loro. Negli audio l'attrice Amber Heard avrebbe ammesso di aver colpito l'ex compagno e di avergli lanciato contro pentole, padelle e addirittura vasi, ma non solo. La donna ha svelato di aver preso a schiaffi e pugni Depp durante una delle ricorrenti discussioni avvenute tra loro nei pochi mesi di matrimonio nel 2017. Tutto registrato in alcuni file audio pubblicati oggi dal tabloid britannico. Le ... ilgiornale

