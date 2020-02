DIRETTA Super Bowl 2020, San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs LIVE: tv, streaming, programma, orario (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo un’intera stagione NFL l’America ed il mondo sono pronti a fermarsi, nella notte italiana tra oggi e domani lunedì 3 febbraio, quando alle ore 00.30 verrà dato il calcio d’inizio del Super Bowl 2020, edizione numero 54, che vedrà opposti San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Segui il Super Bowl su DAZN: abbonati subito! Il match che chiuderà la stagione della NFL verrà trasmesso in DIRETTA tv in chiaro su Canale 20, mentre la DIRETTA streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Play ed in abbonamento su DAZN, infine OA Sport vi assicurerà la DIRETTA LIVE testuale della partita. Di seguito il programma completo del Super Bowl 2020 con l’indicazione dell’orario. COME SEGUIRE LIVE IL Super Bowl 2020 Super Bowl LIV Lunedì 3 febbraio San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs ore 00.30 DIRETTA tv su Canale 20 DIRETTA streaming su DAZN e ... oasport

