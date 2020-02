DIRETTA Juventus Fiorentina risultato 0-0 streaming video DAZN | tentativo Chiesa

LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Ronaldo porta avanti i bianconeri dal dischetto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39′ GOOOOOOOOOLLLL!!!! Non sbaglia il portoghese che tira rasoterra, Dragowski intuisce ma non riesce a tenerla. Juventus-Fiorentina 1-0. 39′ calcio DI RIGORE! Ammonito Pezzella. Ronaldo pronto dal dischetto. 38′ Va al monitor Pasqua! 37′ Proteste bianconere per un presunto tocco di mano di Pezzella sulla conclusione da fuori di Pjanic. 36′ Igor chiude Cuadrado sul ...

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : calcio d’inizio all’Allianz Stadium : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:29 Fanno finalmente il loro ingresso in campo le due formazioni. 12:26 Squadre ancora negli spogliatoi, ma è tutto pronto davanti ad uno Stadium gremito. 12:22 Pochi minuti all’ingresso delle due formazioni sul terreno di gioco. 12:19 Arbitro dell’incontro è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Ha diretto sei volte i bianconeri (sei successi) e cinque volte la Fiorentina ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : Douglas Costa e Higuain nel tridente con Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:19 Arbitro dell’incontro è il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Ha diretto sei volte i bianconeri (sei successi) e cinque volte la Fiorentina (1 vittoria, 2 pareggi e due sconfitte). 12:16 Quindici minuti circa al calcio d’inizio del lunch match della 22ª giornata di Serie A, tutto pronto all’Allianz Stadium. 12.13 La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ...

LIVE Juventus-Fiorentina - Serie A calcio in DIRETTA : la capolista per allungare sull’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Juventus-Fiorentina Il programma della 22^ giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Fiorentina, match della Serie A Tim 2019-20. I bianconeri cercano una vittoria per riscattare il passo falso di domenica scorsa al San Paolo e per allungare sull’Inter, impegnato nel posticipo contro l’Udinese. La Viola affronta ...

