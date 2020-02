DIRETTA/ Casertana Picerno (risultato finale 1-1) video tv: Tascone al fotofinish! (Di domenica 2 febbraio 2020) DIRETTA Casertana Picerno streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Pinto, valida per la 24^ giornata nel girone C della Serie C. ilsussidiario

zazoomnews : Diretta- Casertana Picerno (risultato 0-0) streaming video tv: in campo si comincia! - #Diretta- #Casertana… - zazoomblog : Diretta Casertana Picerno- Streaming video tv: occasione per i falchetti (Serie C) - #Diretta #Casertana #Picerno- -