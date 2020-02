Dalla Spagna: Allegri ha rifiutato il Barcellona che, poi, ha scelto Setien (Di domenica 2 febbraio 2020) Dalla Spagna sono certi: Massimiliano Allegri era stato contattato dal Barcellona per subentrare a Valverde ma il tecnico toscano avrebbe risposto di no. A rivelarlo è il periodico 'As' che evidenzia come il tecnico toscano non si sia fatto attrarre Dalla proposta preferendo concludere il suo anno sabbatico. fanpage

