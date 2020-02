Dalla Sardegna agli Stati Uniti: il misterioso caso della famiglia Sodder (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 24 dicembre del 1945 la famiglia Sodder, marito, moglie e nove dei loro dieci figli, stava trascorrendo la serata della vigilia di Natale nella casa di Fayetteville, in West Virginia. Da occasione di gioia quella serata si trasformò in una tragedia che avrebbe avuto ripercussioni negli anni a venire, fino ai giorni nostri. Nella notte, infatti, si sviluppò un incendio nel quale persero la vita cinque bambini, ma i loro corpi non vennero mai ritrovati. Un fatto che, insieme a tante altre incongruenze, condusse i genitori a credere che i figli, in realtà, fossero Stati rapiti o uccisi, spingendoli a cercare la verità per tutto il resto della loro vita. George Sodder: Dalla Sardegna agli Stati Uniti Leggendo la storia di George Sodder, al secolo Giorgio Soddu di Tula, Sardegna, non si può fare a meno di ammirare la sua perseveranza e la sua determinazione. Emigrato come tanti ... thesocialpost

Gina27151089 : RT @SpanuAttilio: Buona Domenica a tutti gli Amici dalla Meravigliosa Terra chiamata Sardegna ( Loc. S. Pietro al mare , Valledoria ( SS) )… - GarauPina : @CescInt95 Si ma i telecronisti di Sportitalia sembrano scioccati dalla presenza del vento In Sardegna ?? - vivere_sardegna : Virus: contagi salgono a oltre 14.300. Prima vittima fuori dalla Cina -