Coronavirus | trovata la cura in Thailandia Si guarisce in 48 ore -VIDEO

Coronavirus | La cura dell'epidemia è stata finalmente trovata. A scoprirla, un gruppo di medici in Thailandia Stando a quanto riportato dal portale Agi, è stata finalmente trovata la cura per il Coronavirus. La cura, come anticipato, è stata trovata in Thailandia. Il dottor Kriengsak Attipornwanich ha rivelato che ad una paziente cinese di 71

gianppaolo : il coronavirus è derivato della sars, che poi è la 'spagnola' che è stata trovata in due soldati canadesi morti di… - mvrullo : RT @tapu_gigi: Sentite io i primi giorni che se ne parlava pensavo che il coronavirus fosse un'altra trovata di Fabrizio Corona. - SpiridulaE : @ValeriaSirigu il coronavirus è l' ennesima trovata allarmistica . come con l' ebola, l' aids l' influenza aviaria,… -