Coronavirus, tre pazienti dimessi dallo Spallanzani: in quarantena comitiva della coppia contagiata (Di domenica 2 febbraio 2020) Tre persone sono state dimesse nella giornata di domenica dall'istituto Spallanzani, tutte risultate negative ai test per il Coronavirus. Sono in tutto 23 i pazienti che rimangono ricoverati nell'istituto. Si tratta di persone rientrate dalla Cina, singoli o piccoli gruppi, che saranno sottoposte alle analisi. In isolamento fino al 10 febbraio i venti membri della comitiva con cui i contagiati erano in viaggio. fanpage

