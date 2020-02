Coronavirus, scoperta una cura in Thailandia: l’annuncio (Di domenica 2 febbraio 2020) Svolta Coronavirus: mentre in Italia è stato isolato, in Thailandia è stata trovata una cura come annunciato dal ministero della salute. Una donna, 71enne, si è salvata grazie a questa nuova terapia. Coronavirus, possibile svolta mondiale. In Thailandia, come annunciato dal ministero della salute, è stata infatti trovata una cura. Il medicinale dovrà essere testato … L'articolo Coronavirus, scoperta una cura in Thailandia: l’annuncio proviene da www.inews24.it. inews24

fanpage : Sono loro i volti delle 3 donne protagoniste della scoperta fatta all’istituto Spallanzani di Roma - Agenzia_Italia : In Thailandia è stata scoperta una cura per il coronavirus - chetempochefa : 'C'è stata una scoperta importantissima che potrebbe metterci in condizione di guarire i pazienti con l'HIV. La sci… -