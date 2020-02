Coronavirus, Salvini continua a fomentare la psicosi collettiva. Raggi: “Basta speculare. Non si fa politica sulla pelle delle persone” (Di domenica 2 febbraio 2020) “Se qualcuno avesse controllato prima, non saremmo arrivati qua. Poi lo sciacallo sono io. L’untore è Salvini. Se avessimo avuto un governo più efficace e tempestivo avremmo avuto qualche preoccupazione in meno”. E quanto ha detto, Matteo Salvini, in una diretta Facebook parlando del Coronavirus. “Spiace ci sia chi, come Matteo Salvini, speculi e provi a ricondurre tutto alla polemica politica: è il momento di essere uniti e smetterla di fomentare la psicosi collettiva” ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sempre su Facebook. “Ho preso contatti con una ristoratrice cinese – ha aggiunto la sindaca -, proprietaria di un locale storico romano, proprio per testimoniarle la vicinanza della città. E lo stesso con il direttore dell’albergo che ha ospitato la coppia di primi ammalati di Coronavirus, ora in cura proprio allo ... lanotiziagiornale

