Coronavirus: ricevere pacchi dalla Cina è sicuro? (Di domenica 2 febbraio 2020) In tempi di commercio online la domanda pare quasi legittima: con il Coronavirus di Wuhan ricevere pacchi dalla Cina è sicuro? La risposta è sì: «Da precedenti analisi – assicurano gli esperti -sappiamo che i Coronavirus non sopravvivono a lungo su oggetti, come lettere o pacchi». Il tempo di sopravvivenza fuori dai corpi di 2019-nCov dovrebbe essere di una trentina di minuti. Mentre ad oggi non esiste un mediCinale specifico: «Alcuni trattamenti specifici sono in fase di studio», dice l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Gli antibiotici non sono efficaci nella prevenzione e nel trattamento del Coronavirus poiché non funzionano contro i virus, ma solo contro i batteri. Tuttavia, le persone ricoverate in ospedale potrebbero riceverne perché è possibile una coinfezione batterica. Inoltre i vaccini contro la polmonite non forniscono protezione contro 2019-nCoV.

