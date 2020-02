Coronavirus, raid di Forza Nuova contro i negozi cinesi (Di domenica 2 febbraio 2020) Ai vari appelli di allarmismo sul Coronavirus non potevano mancare le occasioni nazionaliste di cavalcare il trend e azionare la macchina razziale: è di questa mattina la notizia pubblicata sul Corriere della Sera su un raid di Forza Nuova contro alcuni negozi gestiti da cinesi a Como e Brescia. Gruppi appartenenti a Forza Nuova, durante la notte, si sono impegnati ad affiggere manifesti sulle vetrine dei negozi gestiti da orientali. I manifesti riportano scritte che recitano così: Cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane. Oppure: Comprare italiano è un dovere morale. Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, per tutelare l’industria e la manifattura, per aiutare l’economia italiana in un periodo nel quale molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici. Numerose le testimonianze fotografiche ... bufale

