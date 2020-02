Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato (Di domenica 2 febbraio 2020) Partito dalla città cinese di Wuhan, il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da Coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la presenza di due casi di Coronavirus a Roma. Si tratterebbe di due turisti cinesi che sono stati posti in isolamento nella stanza di un albergo. I voli dalla Cina sono stati quindi bloccati per evitare un’epidemia. Ma quanti sono, oggi, i morti per Coronavirus? Coronavirus, quanti sono i morti? Il bilancio dei morti per Coronavirus è in continuo aumento: gli ultimi dati parlano di 304 persone e 14.411 contagi. In ... notizie

