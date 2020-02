Coronavirus, prima vittima fuori dalla Cina: morto uomo nelle Filippine, 304 morti e 14.380 contagiati. Da Pechino maxi iniezione di liquidità (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Coronavirus diventa sempre più un'emergenza globale. Non solo il contagio si sta propagando rapidamente nel paesi asiatici ed europei, ma un'altra notizia è destinata a... ilmessaggero

luigidimaio : Ringrazio tutto il personale dell’Unità di Crisi e della rete diplomatica e consolare italiana in Cina per il loro… - fabiochiusi : Coronavirus e colera: le parole del ministro Speranza, e come sono state riportate in prima pagina oggi - TeresaBellanova : Ho deciso di annullare tutti i miei impegni di oggi, per seguire in prima persona dal @Mipaaf_ l’evolversi dell'eme… -