Coronavirus, partito l’aereo per il rimpatrio degli italiani: a bordo anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri (Di domenica 2 febbraio 2020) Al via il piano di rientro per i 60 italiani rimasti a Wuhan, la città cinese da cui è partita l’epidemia di Coronavirus: l’aereo dell’aeronautica militare è partito questa mattina intorno alle 6 da Pratica di Mare, in provincia di Roma e atterrerà nel tardo pomeriggionella città cinese. Sull’aereo, attrezzato anche per eventuali emergenze, ci sono 16 persone: oltre ai 10 membri dell’equipaggio, un team sanitario composto da militari e personale del ministero della Salute. A bordo c’è anche Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute: “Sono onorato di poter coordinare il Team sanitario sul volo – ha detto in una nota – All’arrivo il personale sanitario effettuerà un primo screening e nel caso di soggetti che presentino sintomi del Coronavirus saranno sottoposti ad accertamenti più approfonditi a Wuhan e non potranno essere imbarcati su ... ilfattoquotidiano

