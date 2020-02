Coronavirus nelle scuole: le raccomandazioni del Ministero a presidi e genitori (Di domenica 2 febbraio 2020) Emergenza Coronavirus, cosa cambia nelle scuole? Dopo le paure dei genitori dal governo arrivano le raccomandazioni per i... today

EnricoLetta : Ma come si fa ad essere così in #malafede? Italia ha preso le decisioni più drastiche su #coronavirus. Il #citofono… - HuffPostItalia : 'No alla caccia alle streghe nelle scuole dove ci sono bambini cinesi per il Coronavirus' - SkyTG24 : Coronavirus: prima vittima fuori dalla Cina, nelle Filippine -