Coronavirus, muore cinese nelle Filippine. In Cina, morti per contagio verranno cremati subito. In Italia “va tutto bene” (Di domenica 2 febbraio 2020) Un cittadino cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia di polmonite virale prodotta dal nuovo Coronavirus, è morto nelle Filippine, diventando così il primo paziente a essere deceduto al di fuori dei confini della Repubblica popolare. Secondo quanto ha riferito l'Organizzazione mondiale della sanità, il 44enne era stato infettato prima di arrivare nelle Filippine. Si era recato nell'arcipelago via Hong Kong con la compagna 38enne. "Si tratta della prima morte registrata fuori dalla Cina", ha annunciato Rabindra Abeyasinghe, rappresentante nelle Filippine dell'Oms. Poche ore prima dell'annuncio il presidente filippino Rodrigo Duterte aveva decretato il divieto d'ingresso a tutti i visitatori provenienti dalla Cina continentale, Hong Kong e Macao. Sono ormai oltre 300 le persone decedute per il Coronavirus e gli infettati più di 15mila in tutto il mondo.In Italia "va tutto bene"In ... ilfogliettone

