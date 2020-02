Coronavirus, morto un uomo nelle Filippine: è il primo caso fuori dalla Cina. L’Europa invia 12 tonnellate di forniture mediche a Pechino (Di domenica 2 febbraio 2020) Continua a crescere il numero di contagi da Coronavirus: 1.921 nuovi casi solo ieri, per un totale di oltre 14mila in tutto il Paese. Sale anche il numero di decessi, arrivati a 304: tra i 45 morti dell’ultima giornata si registra anche il primo paziente deceduto fuori dalla Cina, nelle Filippine. La vittima, un cinese di 44 anni era ricoverato dal 25 gennaio: insieme alla sua compagna erano stati i primi contagi registrati nelle isole del sudest asiatico. “Nel corso del ricovero – ha detto il segretario alla Salute – il paziente ha sviluppato una grave polmonite che lo ha portato alla morte”. L’ambasciatore cinese ha chiesto ufficialmente aiuto a Bruxelles: mancano risorse e forniture mediche per contrastare l’emergenza in un Paese ormai in difficoltà. E L’Europa ha risposto: “Dodici tonnellate di dispositivi di protezione sono già ... ilfattoquotidiano

