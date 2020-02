Coronavirus, Ministero della Thailandia: “Ha avuto successo una cura” (Di domenica 2 febbraio 2020) Mentre i morti e i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare, la Thailandia ha fatto sapere che su una donna cinese infettata avrebbe avuto successo una cura. Le condizioni della paziente sarebbero infatti migliorate dopo aver ricevuto uno specifico trattamento. Cura per il Coronavirus in Thailandia Si tratterebbe di un cocktail di antivirali che normalmente vengono usati per curare l’influenza e l’HIV. A renderlo noto è stato il Ministero della Salute durante una conferenza stampa. Il dottor Kriengsak Attipornwanich ha poi aggiunto altri dettagli, spiegando che la donna, a 48 ore dalla somministrazione, è risultata negativa ai test. “Il risultato di laboratorio del positivo sul Coronavirus è diventato negativo“, ha confermato. Il suo miglioramento risultava comunque già evidente a distanza di 12 ore. Il cocktail preparato dai medici era a base del farmaco ... notizie

