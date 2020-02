Coronavirus, l’ospedale di Wuhan costruito e finito in 10 giorni (Di domenica 2 febbraio 2020) La struttura, in grado di assistere fino a 10.000 pazienti, in funzione da domani. Un secondo ospedale verrà consegnato il 6 febbraio corriere

TgrSicilia : Sospetto caso di coronavirus a #Palermo. Turista cinese trasportato all'ospedale Cervello. L'uomo presentava sintom… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, l'ospedale Spallanzani: 'Le condizioni della coppia cinese proveniente da Whuan sono discrete. Coinvo… - SkyTG24 : Coronavirus, a Wuhan pronto l'ospedale costruito in 10 giorni. VIDEO -