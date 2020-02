Coronavirus, l’OMS: primo decesso fuori della Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) Il bilancio dei decessi da Coronavirus continua inesorabilmente a salire, ora si contano 304 morti e oltre 14.300 contagi. È di questa mattina la notizia che un primo decesso è stato registrato fuori della Cina. Intanto la situazione in Cina si fa critica, il Premier Keqiang ha fatto appello all’Europa per aiuti, mentre la Banca Centrale Cinese ha versato un’ingente somma di denaro per sostenere l’economia del Paese. primo decesso nelle Filippine Si registra una prima vittima da Coronavirus nelle Filppine, si tratta di un uomo di 44 anni; la notizia è stata resa nota dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La vittima era un cittadino cinese originario di Wuhan e si era spostato nelle Filippine nei primi giorni dell’emergenza, manifestando i sintomi proprio durante il viaggio. Wenzhou si isola Dopo Wuhan, anche la città di Wenzhou (che conta circa 9milioni di ... thesocialpost

