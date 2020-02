Coronavirus, lo Spallanzani il primo al mondo a isolarlo. Un morto nelle Filippine: finora unica vittima fuori dalla Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) “In queste ore allo Spallanzani è stato isolato il Coronavirus, è una notizia importante a livello globale. Significa avere più possibilità di studiarlo capire e sapere cosa fare per contenerlo. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale. Ora sarà più facile trattarlo”. Il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia la scoperta dei virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, i primi in Europa a isolare il virus a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. “Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale – dicono dall’Istituto -, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno permetterà inoltre di studiare i meccanismi della ... ilfattoquotidiano

