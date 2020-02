Coronavirus Italia | in quarantena da solo dalla Cina | “Nessuno mi ha controllato” (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo fa ritorno in Italia dalla Cina per la psicosi Coronavirus ma ammette: “Nessuno mi ha sottoposto a controlli, mi sono messo in quarantena da solo”. Il Coronavirus in Italia verrà ritenuto alla stregua di una emergenza nazionale, come fatto sapere due giorni fa dal Consiglio dei Ministri. Gli Italiani di ritorno dalla Cina … L'articolo Coronavirus Italia in quarantena da solo dalla Cina “Nessuno mi ha controllato” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - SkyTG24 : L'#Italia è il primo Paese in #Europa a essere riuscito a isolare il nuovo #Coronavirus. Il risultato è stato otten… -