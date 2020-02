Coronavirus Italia e mondo/ 304 morti, 13.700 contagi: pronto rientro italiani (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus Italia e mondo, 304 morti, 13.700 contagi: continuano ad aumentare le vittime in Cina, mentre per la giornata di domani sono attesi i nostri connazionali ilsussidiario

matteosalvinimi : Fatemi capire... I primi due casi di Coronavirus in Italia sarebbero sbarcati tranquilli a Malpensa il 23 gennaio e… - EnricoLetta : Ma come si fa ad essere così in #malafede? Italia ha preso le decisioni più drastiche su #coronavirus. Il #citofono… - NicolaPorro : I giornali suonano l’allarme sul #coronavirus, e se alla fine si rivelasse un’influenza? Le #Sardine vanno a trovar… -