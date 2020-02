Coronavirus isolato per la prima volta in Europa allo Spallanzani: ecco perché è importante (Di domenica 2 febbraio 2020) “Abbiamo isolato il virus“. Lo ha annunciato in mattinata il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale per poterlo studiare e per capire come bloccarne la diffusione. “Ora il vaccino è più vicino” ha aggiunto il ministro. Un successo dei virologi dell’Istituto nazionale malattie infettive “Lazzaro Spallanzani“, primi in Europa, accolto come un risultato di grande significato anche dalla tv cinese Cgtn. A meno di 48 ore dalla diagnosi positiva dei primi due pazienti in Italia, gli specialisti sono riusciti ad isolare il virus responsabile dell’infezione, ossia sequenziarne il genoma. La sequenza di geni, perciò, è stata “letta” per ricavarne informazioni utili per capire – ad esempio – come si trasmette, possibili farmaci a cui è sensibile. Permette ... ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa - Agenzia_Italia : ?? = BREAKING NEWS =I medici dello #Spallanzani hanno isolato il #coronavirus -