Coronavirus | isolato il virus allo Spallanzani | | Si aprono nuovi spazi per

Coronavirus, isolato il virus allo Spallanzani:<br> "Si aprono nuovi spazi per le cure" (Di domenica 2 febbraio 2020) In meno di 48 ore dal ricovero dei due turisti cinesi contagiati dal Coronavirus, l'equipe medica dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (Ospedale Lorenzo Spallanzani) è riuscita ad isolare il virus. A dare la notizia è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso di una conferenza stampa organizzata nell'Istituto: "Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Sarà messo a disposizione di tutta la comunità internazionale e sarà più facile trattarlo".Il direttore scientifico dell'ospedale, Giuseppe Ippolito, ha sottolineato come "aver isolato il virus tempestivamente pone l'Italia in una posizione di vantaggio perché diventa un interlocutore incredibile". L'Italia è dunque il primo Paese in Europa ad essere riuscito ad isolare il virus, un risultato ... blogo

