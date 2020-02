Coronavirus isolato allo Spallanzani in sole 48 ore, vaccino più vicino (Di domenica 2 febbraio 2020) Coronavirus isolato all’Ospedale Spallanzani di Roma, il poiù attrezzato d’Italia in questo settore. E ora le cure saranno anche più facili. Coronavirus isolato, sono bastati due giorni agli specialisti dello ‘Spallanzani’ di Roma per trovare il ceppo. Una scoperta già fatta una decina di giorni fa anche in Cina, solo che i ricercatori orientali non … L'articolo Coronavirus isolato allo Spallanzani in sole 48 ore, vaccino più vicino proviene da www.inews24.it. inews24

GiuseppeConteIT : Italia tra i primi Paesi al mondo ad aver isolato il #coronavirus. Una notizia importantissima per lo sviluppo dell… - lauraboldrini : Il ministro Speranza ha annunciato che “il #coronavirus è stato isolato” L’Italia è il primo Paese in Europa, un r… - SkyTG24 : Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa -