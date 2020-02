Coronavirus isolato allo Spallanzani di Roma: «Si aprono nuovi spazi per le cure» (Di domenica 2 febbraio 2020) Evitate i luoghi affollatiUtilizzate mascherineCoprite bocca e nasoPulite le superficiLavatevi spesso le maniEvitate lo sfregamento degli occhiEvitate il contatto direttoState a casaFinalmente una bella notizia: il codice genetico del Coronavirus è stato isolato allo Spallanzani di Roma. Lo ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa: «Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione». allo Spallanzani di Roma, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati i due pazienti cinesi, gli unici due casi in Italia finora risultati positivi ai test. «Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca», ha aggiunto il ... vanityfair

