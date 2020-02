Coronavirus isolato allo Spallanzani di Roma: «Ora si aprono spazi per cure» (Di domenica 2 febbraio 2020) Buone notizie dall'ospedale Spallanzani di Roma, dove è in corso una conferenza stampa. Il Coronavirus è stato isolato, come ha comunicato l'Istituto nazionale per le... leggo

TgLa7 : #Coronavirus: Speranza, allo #Spallanzani isolato il virus - RaiNews : L'annuncio del ministro in conferenza stampa. Il direttore scientifico dell'Istituto #Spallanzani Spallanzani, Ippo… - RaiNews : Ministro Speranza: allo #Spallanzani isolato il #coronavirus. Notizia in aggiornamento su -