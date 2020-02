Coronavirus in Italia, l’ultimo bollettino medico: «Le condizioni della coppia rimangono discrete». Isolato il virus (Di domenica 2 febbraio 2020) Le condizioni della coppia di turisti cinesi risultati positivi al Coronavirus rimangono discrete e in continuo monitoraggio. «I due presentano entrambi polmonite virale con interessamento alveolo interstiziale bilaterale», si legge nel bollettino diffuso oggi, 2 febbraio. Ed è proprio dall’ospedale Spallanzani, dove i due sono ricoverati, che arriva una buona notizia: è stato isolato il virus. «È un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, «permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino». Al momento sono 23 i pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall’epidemia: sono stati tutti sottoposti al test per il Coronavirus, che è ... open.online

