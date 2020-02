Coronavirus in Francia, turisti fermi in aeroporto: sintomi sospetti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una ventina di passeggeri di un volo proveniente dalla Cina è stata bloccata all’aeroporto di Istres, in Francia, dopo che questi hanno presentato sintomi collegabili al Coronavirus. La notizia è stata diffusa dal ministro della Salute transalpino Agnes Buzyn, che ha aggiunto come al momento sul posto siano giungi i medici militari per accertare che i turisti abbiano realmente contratto il virus. notizie

