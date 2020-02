Coronavirus, il punto delle 13: isolato il virus a Roma, sale il bilancio in Cina, tornano gli italiani (Di domenica 2 febbraio 2020) La notizia più importante, a livello scientifico, arriva dall’ospedale Spallanzani di Roma dove è stato isolato il virus. Ad annunciarlo è il ministro Speranza in una conferenza stampa sul Coronavirus. «È un passo fondamentale – spiegano i ricercatori – che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». Una notizia, assicura Speranza, dalla rilevanza internazionale e di cui beneficerà l’intera comunità scientifica. In Cina, dove è stato terminato l’ospedale costruito in tempi record, sale il numero dei contagiati che arriva a 14.451. Mentre due tedeschi, rientrati da Wuhan a bordo dell’aereo militare messo a disposizione per il rimpatrio, sono risultati positivi al Coronavirus. I due pazienti sono stati isolati e verranno adesso portati al policlinico di Francoforte. Rimangono «discrete» le condizioni dei due turisti ... open.online

