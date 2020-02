Coronavirus, il Ministro Speranza: “Lo abbiamo isolato”, Italia primo Paese in Europa (Di domenica 2 febbraio 2020) “abbiamo isolato il virus“: lo ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza durante una conferenza stampa allo Spallanzani, riferendosi al Coronavirus 2019-nCoV. “Aver isolato il virus significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione“. “Ora i dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. l’Italia diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca“, ha spiegato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito nel corso della conferenza stampa. L’Italia è il primo Paese in Europa ad essere riuscito a isolare il nuovo Coronavirus: il risultato è stato ottenuto dai virologi dell’Istituto Lazzaro Spallanzani a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per ... meteoweb.eu

