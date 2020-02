Coronavirus, gli italiani in arrivo da Wuhan in isolamento alla Cecchignola: le immagini (Di domenica 2 febbraio 2020) Le immagini delle camere che all'interno della città militare della Cecchignola ospiteranno i 70 italiani che sono in arrivo da Wuhan, la città-focolaio dell'epidemia da Coronavirus: i connazionali atterreranno lunedì mattina presso l'aeroporto di Pratica di Mare, verranno sottoposti ad un primo screening e poi messi in isolamento per 14 giorni. fanpage

Capezzone : Su @LaVeritaWeb Pure sul #coronavirus processato (“razzistahhh”) l’uomo comune, ormai bersaglio fisso: -“fascista”… - Capezzone : +Panico #coronavirus a #Capalbio+ Colpi di tosse tra gli intellettuali. Unanimi stabiliscono che l’untore è il gove… - matteograndi : La differenza principale fra Sars e #Coronavirus è che nel 2002 non esistevano i social. E gli imbecilli avevano u… -