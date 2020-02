Coronavirus: già centinaia di persone guarite nel mondo, l’isolamento fatto in Italia apre la strada a nuove cure (Di domenica 2 febbraio 2020) Sono già quasi 450 in tutto il mondo le persone dimesse perché guarite dopo aver contratto il Coronavirus. La maggior parte delle guarigioni si è registrata in Cina, epicentro dell’epidemia, ma alcuni casi sono segnalati anche in Thailandia (5), Australia (2), Giappone e Vietnam (1 ciascuno). E’ quanto emerge da una mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University per visualizzare e tracciare in tempo reale l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus nel mondo. “Il Coronavirus in pochi giorni è divenuto un’emergenza globale. Anche dal punto di vista economico, per la frenata del Pil cinese e le sue ripercussioni sull’economia mondiale“: così in una nota il sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico Gian Paolo Manzella. “Oggi, – aggiunge – ... meteoweb.eu

